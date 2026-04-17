Валерий Каменский: «Гашек от меня просто плакал, я ему много забивал. Он постоянно прыгал, падал, его на паузе можно было убрать — и когда он как червяк уже валялся, забрасывать в пустые ворота&raqu

Каменский ранее выступал в НХЛ за «Квебек Нордикс», «Колорадо», «Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси».
— Вы однажды «Флориде» забросили шайбу-шедевр.
— Это был гол года в НХЛ! А так любимых шайб у меня нет. Те любимые, которые победными стали.
— У каждого нападающего есть любимый вратарь…
— Знаете, в те годы я много забивал Доминику Гашеку. Он от меня просто плакал! Забивал ему и в сборной, и в НХЛ. Не знаю, как это получалось.
Я не любил маленьких вратарей, а большим забивал много. Гашек же постоянно прыгал, падал, его на паузе можно было убрать — и когда он как червяк уже валялся, то забивать в пустые ворота.
Сейчас он странно себя ведет, много плохого про нас говорит. Вратари — вообще особенные люди. Все же, когда шайба быстро летит, ты машинально уворачиваешься. А вратарям нельзя, приходится ловить! Поэтому, видимо, что-то меняется…
Хотя сейчас общаешься с российскими вратарями — получаешь огромное удовольствие. Тот же Сергей Бобровский. Прекрасные пацаны! — сказал Каменский.