Кудашов об «Автомобилисте»: «Перестройка будет, поменяется трудовая этика команды. Постараемся играть в быстрый, атакующий, агрессивный и комбинационный хоккей»

— Каким видите «Автомобилист»? Начнет ли команда перестраиваться или будете опираться на существующий костяк?
— Каждая метла метет по-своему. Перестройка будет, поменяется и трудовая этика команды. Многие знают мой стиль работы. Хоккей будет рабочим, но сама игра будет опираться на мастерство исполнителей.
Как и все тренеры нашей лиги, постараемся играть в быстрый, атакующий, агрессивный и комбинационный хоккей. Надеюсь, что у нас получится.
Многое зависит от команды, от уровня ее хоккеистов. Ну и в первую очередь хотим побеждать, — сказал Кудашов.