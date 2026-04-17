19-летний Селебрини установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон (115), опередив Торнтона (114). Форвард набрал 1+2 против «Виннипега»

Нападающий «Шаркс» Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка и стал первой звездой игры.
Гол канадца в третьем периоде позволил ему набрать 115-е очко в этом сезоне.
Таким образом, 19-летний форвард установил новый рекорд «Сан-Хосе» по очкам за регулярный чемпионат, опередив Джо Торнтона, который набрал 114 (22+92) очков в 82 матчах в сезоне-2006/07.
Селебрини отметился 115 (45+70) баллами в 82 играх. Он занял четвертую позицию в гонке бомбардиров лиги в сезоне.