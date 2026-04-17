Демидов — лучший бомбардир сезона НХЛ среди новичков. Форвард «Монреаля» набрал 62 очка, Сеннеке — 60, Шефер — 59

Российский форвард набрал 62 (19+43) очков при полезности «плюс 3» в 82 матчах.
Второе место занял 20-летний нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке — в его активе 60 (23+37) баллов при полезности «минус 14» в 82 играх.
На третьей строчке расположился 18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, который отметился 59 (23+36) очков при полезности «плюс 13» в 82 матчах.
Лучшему новичку сезона НХЛ вручается приз «Колдер Трофи».
