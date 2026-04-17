Сергеев — 1-я звезда дебютного матча в НХЛ против «Лос-Анджелеса». Вратарь «Калгари» отразил 27 из 28 бросков

23-летний вратарь пропустил одну шайбу и отразил 27 из 28 бросков соперника.
Для голкипера это был дебютный матч в лиге.
В этом сезоне Сергеев провел 28 матчей в чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 3,29 шайбы и отражая 89,8% бросков.
Голкипер «Калгари» Арсений Сергеев признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1).
23-летний вратарь пропустил одну шайбу и отразил 27 из 28 бросков соперника.
Для голкипера это был дебютный матч в лиге.
В этом сезоне Сергеев провел 28 матчей в чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 3,29 шайбы и отражая 89,8% бросков.