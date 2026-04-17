Матч-центр
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

Макдэвид в 6-й раз выиграл гонку бомбардиров НХЛ, набрав 138 очков в 82 играх. Он опередил Кучерова на 8 баллов, сыграв на 6 матчей больше

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл гонку бомбардиров НХЛ и завоевал «Арт Росс Трофи».

29-летний форвард «Ойлерс» стал обладателем награды в 6-й раз в карьере. Сегодня он сделал ассистентский покер в матче против «Ванкувера» (6:1).

Он набрал 138 (48+90) очков в 82 играх регулярного чемпионата лиги и опередил ближайшего преследователя — форварда «Тампы» Никиту Кучерова — на 8 баллов.

32-летний россиянин, ранее трижды выигрывавший «Арт Росс Трофи», набрал 130 (44+86) очков в 76 играх.

Третье место занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, не вышедший на заключительный матч регулярного чемпионата против «Сиэтла». У 30-летнего канадца 127 (53+74) баллов в 80 играх.

Четвертым финишировал 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини — 115 (45+70) очков в 82 играх.

Отметку 100 очков пересекли еще 4 хоккеиста — Марк Шайфли («Виннипег», 103 в 82, 36+67), Ник Сузуки («Монреаль», 101 в 82, 29+72), Давид Пастрняк («Бостон», 100 в 82, 29+71) и Мартин Нечас («Колорадо», 100 в 78, 38+62).