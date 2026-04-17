Макдэвид в 6-й раз выиграл гонку бомбардиров НХЛ, набрав 138 очков в 82 играх. Он опередил Кучерова на 8 баллов, сыграв на 6 матчей больше

29-летний форвард «Ойлерс» стал обладателем награды в 6-й раз в карьере. Сегодня он сделал ассистентский покер в матче против «Ванкувера» (6:1).
Он набрал 138 (48+90) очков в 82 играх регулярного чемпионата лиги и опередил ближайшего преследователя — форварда «Тампы» Никиту Кучерова — на 8 баллов.
32-летний россиянин, ранее трижды выигрывавший «Арт Росс Трофи», набрал 130 (44+86) очков в 76 играх.
Третье место занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, не вышедший на заключительный матч регулярного чемпионата против «Сиэтла». У 30-летнего канадца 127 (53+74) баллов в 80 играх.
Четвертым финишировал 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини — 115 (45+70) очков в 82 играх.
Отметку 100 очков пересекли еще 4 хоккеиста — Марк Шайфли («Виннипег», 103 в 82, 36+67), Ник Сузуки («Монреаль», 101 в 82, 29+72), Давид Пастрняк («Бостон», 100 в 82, 29+71) и Мартин Нечас («Колорадо», 100 в 78, 38+62).