Вратари «Колорадо» Уэджвуд и Блэквуд выиграли «Дженнингс Трофи». Команда пропустила меньше всех шайб в сезоне НХЛ

Награда присуждается вратарю или вратарям команды (если у нескольких сыграно 25+ матчей), пропустившей меньше всех шайб в регулярном чемпионате.
«Эвеланш» завершили сезон с 203 пропущенными шайбами в 82 играх (197, если без учета решающих буллитов) — 2,48 за игру.
33-летний Уэджвуд провел 45 матчей, в которых одержал 31 победу при 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,02. У него 4 шатаута в сезоне, в том числе в сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (2:0).
29-летний Блэквуд провел 39 матчей — 23 победы, 90,4% сэйвов, КН 2,51. Он сыграл на ноль 3 раза.