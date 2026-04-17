17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Макдэвид стал лучшим ассистентом в регулярке НХЛ — 90 передач против 86 у Кучерова. Коннор во 2-й раз в карьере достиг такой отметки в сезоне

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 90 результативных передач в сезоне НХЛ и стал лучшим ассистентом в лиге.

29-летний канадец во второй раз в карьере достиг такой отметки по ассистам (личный рекорд — 100 в 76 играх, 2023/24).

Второе место в списке занял форвард «Тампы» Никита Кучеров («Тампа», 86 в 76).

Третье место разделили форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (74 в 80) и защитник «Ойлерс» Эван Бушар (74 в 82).

Кроме них, отметки 70 передач также достигли Ник Сузуки («Монреаль», 72 в 82), Давид Пастрняк («Бостон», 71 в 77) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 70 в 82).

По числу первых передач лидерами сезона стали Макдэвид и Пастрняк (у обоих -по 57), Кучеров (51), Маккиннон (50) и Селебрини (46).

По числу вторых — Бушар (41), Куинн Хьюз («Ванкувер» / «Миннесота», 36), Лэйн Хатсон («Монреаль») и Кучеров (у обоих — по 35). По 33 передачи у Макдэвида, Джека Айкела («Вегас»), Михаила Сергачева («Юта») и Миро Хейсканена («Даллас»).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше