Макдэвид стал лучшим ассистентом в регулярке НХЛ — 90 передач против 86 у Кучерова. Коннор во 2-й раз в карьере достиг такой отметки в сезоне

29-летний канадец во второй раз в карьере достиг такой отметки по ассистам (личный рекорд — 100 в 76 играх, 2023/24).
Второе место в списке занял форвард «Тампы» Никита Кучеров («Тампа», 86 в 76).
Третье место разделили форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (74 в 80) и защитник «Ойлерс» Эван Бушар (74 в 82).
Кроме них, отметки 70 передач также достигли Ник Сузуки («Монреаль», 72 в 82), Давид Пастрняк («Бостон», 71 в 77) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 70 в 82).
По числу первых передач лидерами сезона стали Макдэвид и Пастрняк (у обоих -по 57), Кучеров (51), Маккиннон (50) и Селебрини (46).
По числу вторых — Бушар (41), Куинн Хьюз («Ванкувер» / «Миннесота», 36), Лэйн Хатсон («Монреаль») и Кучеров (у обоих — по 35). По 33 передачи у Макдэвида, Джека Айкела («Вегас»), Михаила Сергачева («Юта») и Миро Хейсканена («Даллас»).