Кучеров стал лучшим в регулярке НХЛ по очкам в среднем за игру — 1,71. Макдэвид — 2-й с 1,68, Маккиннон — 3-й с 1,59

32-летний россиянин финишировал вторым в гонке бомбардиров — 130 очков в 76 играх. Тем не менее, его средний результат стал лучшим в сезоне (среди хоккеистов, сыгравших более 1 игры) — 1,71.
Второе место в рейтинге занял обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид — 1,68 (138 в 82), третье — форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 1,59 (127 в 80).
В топ-5 также вошли форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, пропустивший концовку сезона из-за травмы (1,49 — 97 в 65) и 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (1,40 — 115 в 82).
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.