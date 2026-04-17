Задоров набрал больше всех минут штрафа в регулярке НХЛ — 152. Защитник «Бостона» выиграл этот зачет во 2-м сезоне подряд, обновив личный рекорд

Защитник «Бостона» Никита Задоров стал самым недисциплинированным игроком по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс‘’

30-летний игрок завершил сезон со 152 минутами штрафа в 81 игре. Он обновил личный рекорд и выиграл зачет во втором сезоне подряд.

Отметим, что до Задорова ни одному россиянину в истории лиги не удавалось стать лидером сезона по штрафу.

В топ-5 игроков с наибольшим количеством штрафных минут также вошли форвард «Брюинс» Марк Кастелик (140 в 82), защитник Логан Стэнли («Виннипег» и «Баффало», 128 в 76), форвард «Вашингтона» Том Уилсон (117 в 72) и защитник «Монреаля» Арбер Зекай (116 в 65).

Добавим, что за карьеру в рамках регулярок у Задорова 998 минут штрафа в 804 играх.

Интервью Никиты Задорова — о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне.