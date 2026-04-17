Тренин стал лучшим в регулярке НХЛ по числу силовых приемов — 413 (5 в среднем за игру). Это 2-й среди всех результатов за сезон за время подсчета

В среднем за игру у 29-летнего форварда «Уайлд» 5,03 хита. В 82 играх в регулярке он набрал 23 (6+17) очка при полезности «+13».
413 силовых за сезон — 2-й результат в истории лиги за время подсчета (с сезона-2005/06). Рекорд был обновлен в прошлом сезоне, когда форвард Кифер Шервуд, на тот момент представлявший «Ванкувер», завершил сезон с 462 хитами.
В текущем сезоне в топ-5 также вошли тот же Шервуд («Ванкувер» и «Сан-Хосе», 339 в 72), форварды Уилл Кайлле («Рейнджерс», 302 в 82), Адам Клапка («Калгари», 295 в 79) и Джек Макбэйн («Юта», 271 в 75).