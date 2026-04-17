Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

У Маккиннона лучшая полезность в регулярке НХЛ — «+57», у Кучерова — «+43». У Босера — худшая «-48»

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон завершил нынешний регулярный чемпионат НХЛ с лучшим показателем «плюс-минус».

Источник: Спортс‘’

Канадец заработал «плюс 57» в 80 матчах чемпионата.

Худший показатель полезности зафиксирован у форварда «Ванкувера» Брока Босера — «минус 48».

Лидеры по показателю плюс-минус:

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — «плюс 57»;

2. Мартин Нечас («Колорадо») — «плюс 47»;

3−4. Никита Кучеров («Тампа»), Сэм Малински («Колорадо») — «плюс 43»;

5−6. Джош Мэнсон («Колорадо»), Джон Марино («Юта») — «плюс 42»;

Аутсайдеры по показателю плюс-минус:

1. Брок Босер («Ванкувер») — «минус 48»;

2. Артем Левшунов («Чикаго») — «минус 41»;

3−4. Маккензи Уигар («Калгари», «Юта»), Зеев Байум («Миннесота», «Ванкувер») — «минус 33»;

5. Андре Бураковски («Чикаго») — «минус 32».

