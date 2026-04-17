У Маккиннона лучшая полезность в регулярке НХЛ — «+57», у Кучерова — «+43». У Босера — худшая «-48»

Канадец заработал «плюс 57» в 80 матчах чемпионата.
Худший показатель полезности зафиксирован у форварда «Ванкувера» Брока Босера — «минус 48».
Лидеры по показателю плюс-минус:
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — «плюс 57»;
2. Мартин Нечас («Колорадо») — «плюс 47»;
3−4. Никита Кучеров («Тампа»), Сэм Малински («Колорадо») — «плюс 43»;
5−6. Джош Мэнсон («Колорадо»), Джон Марино («Юта») — «плюс 42»;
Аутсайдеры по показателю плюс-минус:
1. Брок Босер («Ванкувер») — «минус 48»;
2. Артем Левшунов («Чикаго») — «минус 41»;
3−4. Маккензи Уигар («Калгари», «Юта»), Зеев Байум («Миннесота», «Ванкувер») — «минус 33»;
5. Андре Бураковски («Чикаго») — «минус 32».