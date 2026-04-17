Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
6.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

Кучеров — лучший бомбардир среди россиян в сезоне НХЛ (130 очков). Капризов — 2-й, Панарин — 3-й, Овечкин и Дорофеев делят 6-е место, Малкин и Барабашев — 10-е

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов.

Источник: Спортс‘’

Форвард набрал 130 очков в 76 матчах.

Список выглядит таким образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 130 (44+86) очков;

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 89 (45+44);

3. Артемий Панарин («Рейнджерс», «Лос-Анджелес») — 84 (28+56);

4. Андрей Свечников («Каролина») — 70 (31+39);

5. Кирилл Марченко («Коламбус») — 67 (27+40);

6−7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 64 (32+32), Павел Дорофеев («Вегас») — 64 (37+27);

8. Иван Демидов («Монреаль») — 62 (19+43);

9−10. Евгений Малкин («Питтсбург») — 61 (19+42), Иван Барбашев («Вегас») — 61 (23+38).

