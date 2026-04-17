Кучеров — лучший бомбардир среди россиян в сезоне НХЛ (130 очков). Капризов — 2-й, Панарин — 3-й, Овечкин и Дорофеев делят 6-е место, Малкин и Барабашев — 10-е

Форвард набрал 130 очков в 76 матчах.
Список выглядит таким образом:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 130 (44+86) очков;
2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 89 (45+44);
3. Артемий Панарин («Рейнджерс», «Лос-Анджелес») — 84 (28+56);
4. Андрей Свечников («Каролина») — 70 (31+39);
5. Кирилл Марченко («Коламбус») — 67 (27+40);
6−7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 64 (32+32), Павел Дорофеев («Вегас») — 64 (37+27);
8. Иван Демидов («Монреаль») — 62 (19+43);
9−10. Евгений Малкин («Питтсбург») — 61 (19+42), Иван Барбашев («Вегас») — 61 (23+38).
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.