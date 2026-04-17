17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Овечкин про возможный переход в КХЛ: «Сначала я приму решение об игре в НХЛ. У меня еще не было времени подумать об этом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил шансы на переход в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Переход в КХЛ этим летом — один из вариантов?

— Да. Но сначала я приму решение об игре в НХЛ.

— Когда вы сказали, что надеетесь, что матч с «Коламбусом» был для вас не последним, вы имели в виду именно НХЛ?

— Да, я надеюсь на это. Но как я уже говорил, не знаю, что будет в следующем сезоне. У меня еще не было времени подумать об этом, — сказал Овечкин.

Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше