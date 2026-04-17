Овечкин о летней подготовке: «Нужно пахать, чтобы оставаться в форме — в 40 лет это все сложнее. Я поговорю с тренером по физподготовке»

40-летний форвард завершил последний чемпионат по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Как думаете, вам удалось показать в этом сезоне, что вы еще можете играть на высочайшем уровне? Вы сказали, что могли бы сделать больше…
— Все зависит от меня, как я буду управлять своим телом, как тренироваться. Летом ты должен пахать, чтобы оставаться в форме и становиться лучше. Когда тебе 20, это обычное дело. Когда тебе 40, это становится все сложнее с каждым годом.
Я поговорю со своим тренером по физподготовке, будем работать в зависимости от решения, — сказал Овечкин.
В минувшем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах при среднем игровом времени 17:26.
Овечкин про 82 игры за сезон в 40 лет: «У меня были повреждения, но персонал “Вашингтона” работал отлично. Иногда я просыпался с болью, приходил на арену, и они помогали».