Депутат Свищев об Овечкине: «Звезда межпланетного значения, таких можно по пальцам пересчитать за всю историю спорта. Горжусь нашим соотечественником»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о дальнейшей карьере Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Овечкин пошутил, что хотел бы услышать от генерального менеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как думаете, мог бы он отыграть еще два года в НХЛ?

— Я считаю, что все зависит от физического и душевного состояния Овечкина и его семьи, его здоровья, планов на жизнь и перспектив, потому что если все это в комплексе позволит ему играть и больше чем два года, все были бы только счастливы.

Потому что мы гордимся нашим соотечественником, звездой межпланетного значения Овечкиным. Таких можно по пальцам пересчитать за всю историю всего спорта, не только хоккея. Поэтому чем больше он играет, тем больше для нас удовольствия.

Для нас, болельщиков, это удовольствие, потому что я каждое утро, просыпаясь в Москве, открываю [интернет]: забил ли Ови? И, конечно, когда нет новостей из «Вашингтона», я немножко расстраиваюсь. А когда шайба, хет‑трик или что‑то еще, я просто горжусь нашим соотечественником, — сказал Свищев.

Овечкин о летней подготовке: «Нужно пахать, чтобы оставаться в форме — в 40 лет это все сложнее. Я поговорю с тренером по физподготовке».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
