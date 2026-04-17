Ватутин о будущем Овечкина: «Смотрим на него, как на робота: поставит ли рекорд, прыгнет ли на 7 метров. Забываем, что это человеческая жизнь. Он примет решение, которое будет лучше для семьи&ra

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Думаю, Овечкин приедет и сам все расскажет о своих планах. Он уже и так великий. И неважно, забьет он эти 10 шайб до абсолютного рекорда или нет. Это никак не повлияет на его величие.
Знаете, многие космонавты летали в космос по несколько раз. Но нет такого звания, как двукратный или трехкратный летчик-космонавт. Ты просто становишься космонавтом. Это только Гагарин полетел первым, а все остальные уже после него.
Овечкин в любом случае такой один. И ничего не изменится от того, будет он с еще одним рекордом или нет. Поэтому для меня величие Саши Овечкина совершенно не зависит от абсолютного рекорда. Оно просто неоспоримо.
Он дома с семьей решит, где и как ему жить или играть. Мы все смотрим на Овечкина, на эту историю, как на какого-то робота: поставит он рекорд или нет, прыгнет на семь метров или нет, выбежит стометровку из 9 секунд или нет. Но как будто мы немного забываем, что это, прежде всего, человеческая жизнь, это семья, дети. Поэтому я уверен в том, что он примет то решение, которое будет лучше для его семьи. А мы его поддержим", — сказал Ватутин.