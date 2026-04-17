3-й период
Металлург Мг
3
:
Торпедо
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Ватутин о будущем Овечкина: «Смотрим на него, как на робота: поставит ли рекорд, прыгнет ли на 7 метров. Забываем, что это человеческая жизнь. Он примет решение, которое будет лучше для семьи&ra

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин высказался о будущем хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Думаю, Овечкин приедет и сам все расскажет о своих планах. Он уже и так великий. И неважно, забьет он эти 10 шайб до абсолютного рекорда или нет. Это никак не повлияет на его величие.

Знаете, многие космонавты летали в космос по несколько раз. Но нет такого звания, как двукратный или трехкратный летчик-космонавт. Ты просто становишься космонавтом. Это только Гагарин полетел первым, а все остальные уже после него.

Овечкин в любом случае такой один. И ничего не изменится от того, будет он с еще одним рекордом или нет. Поэтому для меня величие Саши Овечкина совершенно не зависит от абсолютного рекорда. Оно просто неоспоримо.

Он дома с семьей решит, где и как ему жить или играть. Мы все смотрим на Овечкина, на эту историю, как на какого-то робота: поставит он рекорд или нет, прыгнет на семь метров или нет, выбежит стометровку из 9 секунд или нет. Но как будто мы немного забываем, что это, прежде всего, человеческая жизнь, это семья, дети. Поэтому я уверен в том, что он примет то решение, которое будет лучше для его семьи. А мы его поддержим", — сказал Ватутин.

