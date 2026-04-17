Владимир Быстров: «Овечкин уже и так перебил все рекорды, которые только можно. Он всем все доказал. Пусть остальным хоть что-нибудь останется!»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Останется ли недосказанность, если Овечкин не побьет абсолютный рекорд Гретцки?
— Овечкин уже и так перебил все рекорды, которые только можно. Он всем все доказал. Пусть остальным хоть что-нибудь останется! Хотя если у Овечкина есть силы, почему бы еще не побросать по воротам.
— Возвращения Овечкина в КХЛ ждете?
— Конечно, будем рады видеть его на наших площадках. Если Саша вернется, то, однозначно, пойду на его матч, — сказал Быстров.