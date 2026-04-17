Фетисов про слова Овечкина о контракте на 2 года: «Он имеет право шутить и рассуждать о своей дальнейшей карьере. Думаю, разговоры ведутся, мне кажется, уже решения были»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Овечкин пошутил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как думаете, реально отыграть еще два сезона в НХЛ?
— Здесь не про контракт разговор, а про возможность Саши играть в клубе, в котором он вырос, добраться до немыслимого рекорда и помочь команде выиграть второй Кубок Стэнли. Так что я думаю, что он имеет полное право сейчас шутить и рассуждать о своей дальнейшей карьере.
Думаю, там разговоры ведутся, и мне кажется, уже решения были. Интрига всегда играет на пользу спортсменам. Будем надеяться, что все будет сделано правильно, — сказал Фетисов.
Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».