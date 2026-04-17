Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Фетисов про слова Овечкина о контракте на 2 года: «Он имеет право шутить и рассуждать о своей дальнейшей карьере. Думаю, разговоры ведутся, мне кажется, уже решения были»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о будущем.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Овечкин пошутил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как думаете, реально отыграть еще два сезона в НХЛ?

— Здесь не про контракт разговор, а про возможность Саши играть в клубе, в котором он вырос, добраться до немыслимого рекорда и помочь команде выиграть второй Кубок Стэнли. Так что я думаю, что он имеет полное право сейчас шутить и рассуждать о своей дальнейшей карьере.

Думаю, там разговоры ведутся, и мне кажется, уже решения были. Интрига всегда играет на пользу спортсменам. Будем надеяться, что все будет сделано правильно, — сказал Фетисов.

Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше