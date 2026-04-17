Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Макдэвид — 1-й в топ-25 игроков НХЛ по версии TSN, Маккиннон — 2-й, Кучеров — 3-й, Селебрини — 4-й, Василевский — 12-й, Капризов — 18-й, Сорокин — 20-й

Форвард «Тампы» Никита Кучеров вошел в топ-3 игроков НХЛ в сезоне-2025/26 по версии TSN.

Источник: Спортс‘’

Список из 25 лучших игроков возглавил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Никита Кучеров («Тампа»);

4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

5. Давид Пастрняк («Бостон»);

6. Ник Сузуки («Монреаль»);

7. Зак Веренски («Коламбус»);

8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

9. Кэйл Макар («Колорадо»);

10. Эван Бушар («Эдмонтон»);

11. Марк Шайфли («Виннипег»);

12. Андрей Василевский («Тампа»);

13. Расмус Далин («Баффало»);

14. Коул Кофилд («Монреаль»);

15. Мартин Нечас («Колорадо»);

16. Куинн Хьюз («Миннесота»);

17. Джейсон Робертсон («Даллас»);

18. Кирилл Капризов («Миннесота»);

19. Лэйн Хатсон («Монреаль»);

20. Илья Сорокин («Айлендерс»);

21. Мориц Зайдер («Детройт»);

22. Джек Айкел («Вегас»);

23. Кайл Коннор («Виннипег»);

24. Джереми Сваймен («Бостон»);

25. Мэттью Шефер («Айлендерс»).

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше