Макдэвид — 1-й в топ-25 игроков НХЛ по версии TSN, Маккиннон — 2-й, Кучеров — 3-й, Селебрини — 4-й, Василевский — 12-й, Капризов — 18-й, Сорокин — 20-й

Список из 25 лучших игроков возглавил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
3. Никита Кучеров («Тампа»);
4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
5. Давид Пастрняк («Бостон»);
6. Ник Сузуки («Монреаль»);
7. Зак Веренски («Коламбус»);
8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
9. Кэйл Макар («Колорадо»);
10. Эван Бушар («Эдмонтон»);
11. Марк Шайфли («Виннипег»);
12. Андрей Василевский («Тампа»);
13. Расмус Далин («Баффало»);
14. Коул Кофилд («Монреаль»);
15. Мартин Нечас («Колорадо»);
16. Куинн Хьюз («Миннесота»);
17. Джейсон Робертсон («Даллас»);
18. Кирилл Капризов («Миннесота»);
19. Лэйн Хатсон («Монреаль»);
20. Илья Сорокин («Айлендерс»);
21. Мориц Зайдер («Детройт»);
22. Джек Айкел («Вегас»);
23. Кайл Коннор («Виннипег»);
24. Джереми Сваймен («Бостон»);
25. Мэттью Шефер («Айлендерс»).