Андрей Скабелка: «Окулов — мастер с большой буквы. В Омске он перезапустил карьеру, вышел на совершенно другой уровень, став лидером “Авангарда”

В четверг «Авангард» обыграл ЦСКА (2:1) в 5-м матче и со счетом 4−1 выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина. Окулов в 5 матчах набрал 7 (4+3) очков. Ранее он выступал за ЦСКА.
— Можно ли сказать, что Окулов передал привет ЦСКА, забросив в их ворота четыре шайбы в пяти матчах?
— Константин по ходу сезона был одним из лучших игроков «Авангарда». Можно сказать, что в Омске Окулов перезапустил свою карьеру, игру и вышел на совершенно другой уровень, став лидером команды.
В его игре нет ничего удивительного, потому что он мастер с большой буквы, — сказал Скабелка.