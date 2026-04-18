Джерси Бедарда — самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина — 2-е, Кросби — 3-е, Джека Хьюза — 4-е , Макдэвида — 5-е

Второе место заняли свитеры с фамилией форварда «Вашингтона» Александра. Овечкина.
Топ-10 по продажам в NHL Shop выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Чикаго»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Сидни Кросби («Питтсбург»);
4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
7. Кэйл Макар («Колорадо»);
8. Дэвид Пастрняк («Бостон»);
9. Остон Мэттьюс («Торонто»);
10. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.