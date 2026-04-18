Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Джерси Бедарда — самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина — 2-е, Кросби — 3-е, Джека Хьюза — 4-е , Макдэвида — 5-е

Джерси нападающего «Чикаго» Коннор Бедард стали самыми продаваемыми в НХЛ в регулярном чемпионате-2025/26.

Источник: Спортс‘’

Второе место заняли свитеры с фамилией форварда «Вашингтона» Александра. Овечкина.

Топ-10 по продажам в NHL Shop выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Чикаго»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Сидни Кросби («Питтсбург»);

4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

7. Кэйл Макар («Колорадо»);

8. Дэвид Пастрняк («Бостон»);

9. Остон Мэттьюс («Торонто»);

10. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).

