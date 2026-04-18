Губернатор Нижегородской области Никитин: «Браво, “Торпедо”! Горжусь ребятами! Мы прошли сезон на одном дыхании, команда доказала, что у нее есть стержень»

Дальше — больше! И пусть уже давно не с Горьковским автомобильным заводом, который раньше был партнером «Торпедо». И сама команда давно не только автозаводская, а нижегородская! Но с нами наши металлурги — Выксунский металлургический завод и ОМК! Отдельное спасибо вам и низкий поклон! Каждый работник завода в Выксе причастен к этому результату, к этой борьбе и к этой гордости! Спасибо Выкса! Спасибо Анатолию Михайловичу Седых!