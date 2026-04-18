Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Губернатор Нижегородской области Никитин: «Браво, “Торпедо”! Горжусь ребятами! Мы прошли сезон на одном дыхании, команда доказала, что у нее есть стержень»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о выступлении «Торпедо» в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

17 апреля клуб уступил «Металлургу» в 5-м матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3:4 в овертайме и проиграл серию 1−4.

«Браво, “Торпедо”! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами! Сегодня команда Алексея Исакова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ, героически билась с “Металлургом”, лучшей командой регулярного сезона КХЛ, и уступила лишь в овертайме.

Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, весь регион.

Я благодарю команду за упорство, все испытания ребята проходили плечом к плечу по ходу сезона. Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда. Немало было проверок на прочность, я считаю, что «Торпедо» выстояло, однозначно стало сильнее. Команда доказала, что у нее есть стержень.

Отдельные слова благодарности «шестому игроку» — болельщикам! «Лютые», вы гнали команду вперед. В те моменты, когда казалось, что победа осталась за соперником, ваша энергия помогала хоккеистам творить чудеса за секунды до окончания матчей.

Дела громче слов: слоган плей-офф нашей команды отозвался у тысяч болельщиков по всей Нижегородской области и за ее пределами. Ребят, спасибо вам от всех нас. Это было по-настоящему, по-нижегородски.

Дальше — больше! И пусть уже давно не с Горьковским автомобильным заводом, который раньше был партнером «Торпедо». И сама команда давно не только автозаводская, а нижегородская! Но с нами наши металлурги — Выксунский металлургический завод и ОМК! Отдельное спасибо вам и низкий поклон! Каждый работник завода в Выксе причастен к этому результату, к этой борьбе и к этой гордости! Спасибо Выкса! Спасибо Анатолию Михайловичу Седых!

Спасибо всем, кто в нас верил! Мы будем бороться дальше. Уверен, будем удивлять и вас, и всех нижегородских болельщиков нашими победами! Вперед, вперед, вперед Выксунский металлургический завод! И вперед Торпедо! Вперед за Нижний!" — написал Никитин.