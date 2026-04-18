Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Сундин может войти в новый управленческий штаб «Торонто» (The Athletic)

Бывший капитан «Торонто» Матс Сундин может войти в новый управленческий штаб клуба.

Напомним, что в прошлом году «Лифс» покинул президент Брендан Шенахан, а незадолго до завершения регулярного чемпионата-2025/26 клуб уволил генерального менеджера Брэда Треливинга.

Как сообщает The Athletic, сейчас 55-летний швед находится в Торонто, где должен встретиться с высшим руководством клуба. Ожидается, что пока речь не будет идти о какой-то конкретной должности.

В последние годы Матс, вернувшийся в Швецию после завершения карьеры игрока, стал больше вовлечен в деятельность клуба.

Сундин выступал за «Торонто» с 1995 по 2008 год. Он рекордсмен клуба по числу очков в регулярных чемпионатах — 987 в 981 игре. В минувшем сезоне Остон Мэттьюс превзошел его рекорд по голам (428 против 420).