Как минимум 6 команд НХЛ превысят потолок зарплат в сезоне из-за бонусов за достижения. Лидируют «Айлендерс», где Шефер получил максимум для новичка — 3,5 млн долларов

Суммы превышений сократят размер потолка зарплат для этих команд в сезоне-2026/27.
Напомним, что бонусы за достижения могут быть прописаны в контрактах трех категорий игроков — новичков, ветеранов от 35 лет и старше, а также хоккеистов, пропустивших большую часть предыдущего сезона из-за травм (при подписании с ними новых соглашений).
По данным PuckPedia, максимальная сумма превышения (3,5 миллиона долларов) будет у «Айлендерс», так как 18-летний защитник Мэттью Шефер заработал максимально возможные для новичка бонусы в этом размере.
У «Колорадо» сумма превышения составит 2,29 млн. Это связано с тем, что 41-летний защитник Брент Бернс получил бонус в размере 3 млн, сыграв 10 матчей в регулярке.
Также в список входят «Даллас» — 2,08 млн (за счет бонусов Джастина Грицковиана и Джейми Бенна, которому может быть выплачено еще по 500 тысяч за выход в финал Запада и победу в Кубке Стэнли), «Нью-Джерси» (1,25 млн), «Сан-Хосе» (918,7 тысячи), «Эдмонтон» (250 тысяч) и «Флорида» (150 тысяч).
Еще у двух команд может образоваться превышение при наличии успехов в плей-офф. У «Тампы» бонусы за продвижение есть в контракте 40-летнего Кори Перри (62,5 тысячи за выигранный раунд, еще 125 тысяч — за выход в финал Востока и еще 62,5 тысячи — за выход в финал Кубка Стэнли).
У «Оттавы» может образоваться перерасход в размере до 414 тысяч долларов, если команда выиграет два раунда. В случае выхода в финал перерасход составит 914 тысяч, а в случае победы в Кубке Стэнли — 1,41 млн.