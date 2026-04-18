Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Как минимум 6 команд НХЛ превысят потолок зарплат в сезоне из-за бонусов за достижения. Лидируют «Айлендерс», где Шефер получил максимум для новичка — 3,5 млн долларов

Как минимум 6 команд НХЛ превысят потолок зарплат из-за бонусов за достижения.

Источник: Спортс‘’

Суммы превышений сократят размер потолка зарплат для этих команд в сезоне-2026/27.

Напомним, что бонусы за достижения могут быть прописаны в контрактах трех категорий игроков — новичков, ветеранов от 35 лет и старше, а также хоккеистов, пропустивших большую часть предыдущего сезона из-за травм (при подписании с ними новых соглашений).

По данным PuckPedia, максимальная сумма превышения (3,5 миллиона долларов) будет у «Айлендерс», так как 18-летний защитник Мэттью Шефер заработал максимально возможные для новичка бонусы в этом размере.

У «Колорадо» сумма превышения составит 2,29 млн. Это связано с тем, что 41-летний защитник Брент Бернс получил бонус в размере 3 млн, сыграв 10 матчей в регулярке.

Также в список входят «Даллас» — 2,08 млн (за счет бонусов Джастина Грицковиана и Джейми Бенна, которому может быть выплачено еще по 500 тысяч за выход в финал Запада и победу в Кубке Стэнли), «Нью-Джерси» (1,25 млн), «Сан-Хосе» (918,7 тысячи), «Эдмонтон» (250 тысяч) и «Флорида» (150 тысяч).

Еще у двух команд может образоваться превышение при наличии успехов в плей-офф. У «Тампы» бонусы за продвижение есть в контракте 40-летнего Кори Перри (62,5 тысячи за выигранный раунд, еще 125 тысяч — за выход в финал Востока и еще 62,5 тысячи — за выход в финал Кубка Стэнли).

У «Оттавы» может образоваться перерасход в размере до 414 тысяч долларов, если команда выиграет два раунда. В случае выхода в финал перерасход составит 914 тысяч, а в случае победы в Кубке Стэнли — 1,41 млн.