Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Хеллибак о том, что нужно исправить «Виннипегу»: «Хороший вопрос для генменеджера. Не собираюсь сваливать вину на кого-то, но у нас был почти тот же состав, и это не сработало»

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак высказался о неудачном выступлении команды в сезоне.

Источник: Спортс''

В прошлом сезоне канадский клуб выиграл трофей Президента за первое место в регулярке НХЛ и дошел до второго раунда плей-офф.

В минувшей регулярке «Джетс» заняли 12-е место в Западной конференции и не попали в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2022 года. Команда набрала на 34 очка меньше, чем год назад.

— Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

— Хороший вопрос для Чеви (генменеджера клуба Кевина Чевелдэйоффа — Спортс). Я думаю, что самоуспокоенность не поможет нам двинуться вперед, поэтому что-то должно произойти.

Я не собираюсь сваливать вину на кого-то. Это не мой подход. Но мы выпускали на лед почти тот же состав, и по какой-то причине это не сработало.

Что касается моего будущего, то я не хочу разжигать никаких спекуляций на этот счет. Я люблю город, люблю здесь играть, болельщики дали мне очень многое. И я поступал так же. Между нами существует настоящая связь. Я бы хотел, чтобы больше людей это видели и понимали, — сказал Хеллибак.