Рутерфорд о том, что «Ванкувер» обменял Куинна Хьюза: «Я заранее знал, что он не останется. Мы решили не ждать межсезонья, когда получили бы 1-й раунд драфта от “Нью-Джерси”

В декабре прошлого года «Кэнакс» обменяли игрока в «Уайлд», получив взамен форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026.
Действующий контракт 26-летнего Хьюза с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.
«Я заранее знал, что он не останется в “Ванкувере”. Еще до начала этого сезона», — сообщил Рутерфорд.
Он уточнил, что это подтолкнуло команду к продлению контрактов с форвардами Конором Гарландом (тоже в итоге обменянным) и Броком Босером, а также вратарем Тэтчером Демко еще до старта регулярного чемпионата.
"Мы до самого конца надеялись, что у нас будет хоть какой-то шанс, что он все же решит остаться здесь. Но не думаю, что это было возможно…
Вместо того, чтобы ждать до этого межсезонья и, вероятно, получить выбор в первом раунде от «Нью-Джерси» (где играют родные братья Хьюза — Джек и Люк — Спортс), мы ускорили процесс. В этот момент у нас были рычаги влияния", — сказал Рутерфорд.
«Ванкувер» уволил генменеджера Альвина. Клуб занял последнее место в НХЛ с 58 очками в 82 играх.