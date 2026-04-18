Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Рутерфорд о том, что «Ванкувер» обменял Куинна Хьюза: «Я заранее знал, что он не останется. Мы решили не ждать межсезонья, когда получили бы 1-й раунд драфта от “Нью-Джерси”

Президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд высказался об обмене капитана команды Куинна Хьюза в «Миннесоту», состоявшемся по ходу минувшего регулярного чемпионата.

В декабре прошлого года «Кэнакс» обменяли игрока в «Уайлд», получив взамен форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026.

Действующий контракт 26-летнего Хьюза с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.

«Я заранее знал, что он не останется в “Ванкувере”. Еще до начала этого сезона», — сообщил Рутерфорд.

Он уточнил, что это подтолкнуло команду к продлению контрактов с форвардами Конором Гарландом (тоже в итоге обменянным) и Броком Босером, а также вратарем Тэтчером Демко еще до старта регулярного чемпионата.

"Мы до самого конца надеялись, что у нас будет хоть какой-то шанс, что он все же решит остаться здесь. Но не думаю, что это было возможно…

Вместо того, чтобы ждать до этого межсезонья и, вероятно, получить выбор в первом раунде от «Нью-Джерси» (где играют родные братья Хьюза — Джек и Люк — Спортс), мы ускорили процесс. В этот момент у нас были рычаги влияния", — сказал Рутерфорд.

«Ванкувер» уволил генменеджера Альвина. Клуб занял последнее место в НХЛ с 58 очками в 82 играх.