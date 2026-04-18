Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Маккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ — лучший результат за 35 лет. У Кучерова 92 балла, у Макдэвида — 82

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон показал лучший результат по очкам в равных составах в регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний канадец набрал 97 (42+55) баллов в этой игровой ситуации, опередив форвардов Никиту Кучерова («Тампа», 92 очка) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»).

Доля очков в равных составах от общего количества у Маккиннона (127 баллов в 80 играх) составила 76,3%, у Кучерова (130 в 76) — 70,8%, у Макдэвида (138 в 82) — 59,4%.

В целом в лиге 97 очков в равных составах стали лучшим результатом за 35 лет. В сезоне-1990/91 Уэйн Гретцки набрал 103 (33+70) балла в 78 играх за «Лос-Анджелес» в этой игровой ситуации из 163 в сезоне в целом (63,1%).