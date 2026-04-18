Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Патрик Кэйн готов остаться в «Детройте»: «Я бы с радостью принял участие в решении проблемы с плей-офф. Мы лучше, чем некоторые команды, которые туда попали»

Форвард «Детройта» Патрик Кэйн готов остаться в команде и помочь ей прервать серию из 10 подряд невыходов в плей-офф.

Источник: Спортс‘’

37-летний американец провел 3-й сезон за «Ред Уингс» и набрал 57 (16+41) очков в 67 играх.

В минувшей регулярке он достиг отметок 500 шайб и 1400 очков, побив рекорды по очкам за карьеру для уроженцев США (ранее принадлежал Майку Модано) и американских игроков в целом (ранее принадлежал Бретту Халлу).

Летом он станет неограниченно свободным агентом.

О будущем.

«Думаю, есть взаимный интерес в том, чтобы я остался. Мне нравится здесь, это отличное место для моей семьи. Но спешить некуда — я обсужу все вопросы со своим агентом и близкими. Посмотрим, как все сложится».

О том, что «Детройт» 10 раз подряд не вышел в плей-офф.

«Я бы с радостью принял участие в решении этой проблемы. У нас хорошая команда, мы можем побеждать. Я думаю, что мы лучше, чем некоторые команды, которые попали в плей-офф в этом сезоне», — сказал Кэйн.