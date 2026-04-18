Мичков о Малкине: «В детстве смотрел матчи России на ЧМ-2012, он сделал хет-трик в полуфинале и стал лучшим бомбардиром»

«Я помню, как в детстве смотрел матчи сборной России на ЧМ-2012. Малкин сделал хет-трик [против Финляндии в полуфинале] и стал лучшим бомбардиром турнира», — сказал Мичков.
Россия выиграла чемпионат мира в 2012 году, Малкин набрал 19 (11+8) очков в 10 матчах и стал самым ценным хоккеистом турнира. Мичкову на тот момент было 7 лет.
Мичков впервые дал интервью на английском языке: «Становлюсь сильнее с каждым днем — по две тренировки в день в спортзале».
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.