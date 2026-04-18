Маккиннон забил больше всех голов в пустые ворота в регулярке НХЛ — 8. У Овечкина, Кучерова и Хэйгла по 7 таких шайб, у Капризова и Макдэвида — по 6

Второе место разделили Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Брэндон Хэйгл («Тампа-Бэй») — по 7 шайб.
По шесть голов в пустые ворота забили Кирилл Капризов («Миннесота»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Алексей Протас («Вашингтон») и Доусон Мерсер («Нью-Джерси»).
Отметим, что у Коула Кофилда из «Монреаля», отставшего на две шайбы от Маккиннона (53 против 51) в гонке снайперов НХЛ, нет голов в пустые ворота.
У Маккиннона больше всех потерь в регулярке НХЛ — 165. Селебрини — 2-й, Макдэвид — 3-й, Джек Хьюз — 6-й, Кучеров — 8-й.
