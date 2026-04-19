Малкин сделал 114-ю передачу в плей-офф и делит 17-е место в истории НХЛ с Оутсом

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал передачу в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:3, 0−1).

Источник: Спортс‘’

На счету 39-летнего россиянина стало 182 (68+114) очка в 178 играх в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Трехкратный обладатель трофея повторил достижение Адама Оутса (114 в 163 матчах), разделив с ним 17-е место среди лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ.

Выше идут Стив Айзерман (115), Ларри Мерфи (115), Ларри Робинсон (116), Никита Кучеров (118), Эл Макиннис (121), Гленн Андерсон (121), Яромир Ягр (123), Сергей Федоров (124), Яри Курри (127), Даг Гилмор (128), Никлас Лидстрем (129), Сидни Кросби (130), Пол Коффи (137), Рэй Бурк (139), Марк Мессье (186) и Уэйн Гретцки (260).

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше