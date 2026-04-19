Малкин после 2:3 с «Филадельфией»: «Это лишь первая игра. “Питтсбург” 3 года не был в плей-офф, все немного нервничают»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о поражении от «Филадельфии» (2:3) в 1-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0−1).

Источник: Спортс‘’

"Мы хорошо играли весь сезон. Мы знаем, как умеем играть, но, возможно, слишком нервничали или слишком сильно хотели. Чуть-чуть не думали головой, мне кажется. Все хотят сыграть хорошо — это понятно. Но у нас было несколько плохих потерь.

Это всего лишь первая игра. Мы понимаем, что три года не играли в плей-офф. Все немного нервничают, но шанс у нас есть, безусловно. Нужно просто играть проще и чуть лучше", — сказал Малкин.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
