2-й период
Колорадо
1
:
Лос-Анджелес
0
20.04
Баффало
:
Бостон
20.04
Вегас
:
Юта
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
завершен
Даллас
1
:
Миннесота
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Филадельфия
3
Галуцен про 1:6 от «Миннесоты»: «У “Далласа” это не выглядело как игра плей-офф. Нужно, чтобы работали все линии, вратарь, спецбригады. У нас этого не было»

Главный тренер «Далласа» Глен Галуцен высказался о поражении от «Миннесоты» (1:6) в 1-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

Источник: Спортс‘’

"С нашей точки зрения это вообще не выглядело как игра плей-офф. Если ты не выигрываешь единоборства, ты не можешь навязать свою игру. Можно смотреть любые метрики — если ты проигрываешь борьбу и скорость, ты постоянно оказываешься в роли догоняющего.

Чтобы побеждать в это время года, нужно, чтобы все линии работали, чтобы лидеры были лидерами, чтобы работал вратарь, чтобы спецбригады давали результат. Вчера у нас этого не было. И в раздевалке нет ни одного игрока, который бы сказал, что это была его лучшая игра. Это и есть проблема", — сказал Галуцен.