Макдэвид перед стартом серии с «Анахаймом»: «Эдмонтон» заслужил право быть в плей-офф. И неважно, в каком дивизионе мы играем"

«Ойлерс» будут противостоять «Анахайму» в первом раунде Кубка Стэнли.
"Просто понимаешь, чего ожидать. Понимаешь, какие будут ощущения — атмосфера, сама игра, давление, смена импульса. Плей-офф — это действительно другая игра. И это нужно осознавать. Наша команда прошла через многое, сыграла много больших матчей, и завтрашний ничем не отличается. Это важная игра — первый матч дома. Отличный шанс хорошо начать.
Но при этом перед нами серьезный вызов — очень хорошая, молодая, талантливая, зрелищная команда «Дакс». Нам нужно играть жестко, быть готовыми, и мы будем готовы. Мы заслужили право быть здесь. И неважно, Тихоокеанский это дивизион или нет — мы в плей-офф. Команда с воодушевлением ждет первого матча", — сказал Макдэвид.