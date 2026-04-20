«Баффало» провел 1-й матч в плей-офф с 2011 года — 4:3 с «Бостоном» после 0:2 к 53-й минуте. Томпсон набрал 2+1 и стал 1-й звездой

«Баффало» провел первый матч в плей-офф НХЛ с 2011 года и одержал победу над «Бостоном» (4:3, 1−0 в серии первого раунда).

Источник: Спортс‘’

К 53-й минуте «Сэйбрс» уступали со счетом 0:2, но затем забросили 4 шайбы подряд. В тройку звезд матча вошли форварды Тейдж Томпсон (1-я, 2+1) и Алекс Так (3-я, 1+1), а также защитник Микаэль Самуэльссон (2-я, третий гол команды).

Победный матч в плей-офф стал первым для команды с 22 апреля 2011 года, когда была обыграна «Филадельфия» в пятой игре серии первого раунда (4:3 ОТ, итог — 3−4).

Как и тогда, командой сейчас руководит Линди Рафф (первый срок — с 1997 по 2013 год, второй — с 2024-го). Клуб не выходил в плей-офф с 2012 по 2025 год (14 сезонов подряд — антирекорд НХЛ).