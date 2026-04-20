Кучеров вышел на 19-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (173), обогнав Форсберга и Лемье. Среди европейцев он стал 5-м

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:4 ОТ, 0−1).

На счету 32-летнего россиянина стало 173 (53+120) очков в 153 матчах в Кубке Стэнли за карьеру.

Кучеров поднялся на чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ, обогнав Петера Форсберга (171 в 151, 64+107) и Марио Лемье (172 в 107, 76+96).

На 18-м месте идет Дени Савар (175 в 169, 66+109). Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (382 в 208, 122+260).

Среди европейских игроков Кучеров вышел на чистое 5-е место.

Его опережают только Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208, 78+123), Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263, 54+129), Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург», 182 в 178, 68+114) и Сергей Федоров (Россия, 176 в 183, 52+124).

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше