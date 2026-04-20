Кучеров — 13-й игрок в истории НХЛ, сделавший 120+ ассистов в плей-офф. Рекорд среди россиян у Федорова (124), среди европейцев — у Лидстрема (129)

На счету 32-летнего россиянина стало 173 (53+120) очков в 153 матчах в Кубке Стэнли за карьеру.
Кучеров стал 13-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 120 результативных передач в плей-офф.
Его опережают Уэйн Гретцки (260 ассистов в 208 играх), Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194), Сидни Кросби («Питтсбург», 130 в 181), Никлас Лидстрем (рекордсмен среди европейцев, 129 в 263), Даг Гилмор (128 в 182), Яри Курри (127 в 200), Сергей Федоров (рекордсмен среди россиян, 124 в 183), Яромир Ягр (123 в 208), Гленн Андерсон (121 в 225) и Эл Макиннис (121 в 177).
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.