33-летний вратарь «Колорадо» Уэджвуд впервые вышел в старте на матч плей-офф и записал в актив 1-ю победу. Он отразил 24 из 25 бросков «Лос-Анджелеса»

33-летний канадец отразил 24 из 25 бросков и был признан первой звездой встречи. Победа стала для него первой в кубковых кампаниях. В предыдущие сезоны в его активе было 4 неполных матча за «Даллас» и «Эвеланш» после выходов на замену.
Уэджвуд (33 года 248 дней) стал третьим в списке самых возрастных вратарей, выигравших свой первый матч в старте в Кубке Стэнли.
Старше его были Кертис Макиленни (2019, «Каролина», 35 лет 243 дня) и Лес Бинкли (1970, «Питтсбург», 35 лет 306 дней).
Вратари «Колорадо» Уэджвуд и Блэквуд выиграли «Дженнингс Трофи». Команда пропустила меньше всех шайб в регулярке НХЛ.