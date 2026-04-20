Пастрняк — 8-й игрок «Бостона» с 40+ голами в плей-офф. По очкам (90) он вышел на 9-е место в истории клуба

На счету 29-летнего чеха стало 90 (40+50) очков в 91 матче в плей-офф НХЛ за карьеру.
Пастрняк стал 8-м игроком в истории клуба, забросившим 40 или более шайб в кубковых кампаниях. Он сравнялся с Джонни Бьюсиком (40 в 109 играх).
Выше идут Брэд Маршанд (56 в 157), Кэм Нили (55 в 86), Патрис Бержерон (50 в 170), Фил Эспозито (46 в 71), Рик Миддлтон (45 в 111) и Давид Крейчи (43 в 160).
Среди лучших бомбардиров «Брюинс» в плей-офф Пастрняк поднялся на 9-е место, обогнав Уэйна Кэшмэна (88 очков в 145 играх).
Выше идут Рэй Бурк (161 в 180), Маршанд (138 в 157), Крейчи (128 в 160), Бержерон (128 в 170), Эспозито (102 в 71), Бьюсик (100 в 109), Миддлтон (100 в 111) и Бобби Орр (92 в 74).