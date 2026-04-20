Кули забросил 1-ю шайбу «Юты» в Кубке Стэнли. Он 6-й игрок в истории НХЛ, кто участвовал в 1-х голах франшизы и в регулярке, и в плей-офф

21-летний американец открыл счет в конце первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:4, 0−1).
Это была первая игра клуба из Солт-Лейк-Сити в плей-офф НХЛ. Франшиза была основана в 2024 году, а в 2025-м получила название «Мамонт».
В рамках сделки по вступлению в лигу ей достались все хоккейные активы выбывшей из лиги «Аризоны», но не история «Койотис».
Отметим, что в сезоне-2024/25 Кули ассистировал Дилану Гюнтеру при первой шайбе «Юты» в регулярках НХЛ.
Он стал 6-м игроком в истории лиги, участвовавшим в первых шайбах франшизы как в регулярке, так и в плей-офф. В списке также Сай Деннени («Оттава»-1917), Билл Кук («Рейнджерс»), Уэйн Гретцки («Эдмонтон»), Майк Роджерс («Хартфорд») и Грег Джонсон («Нэшвилл»).