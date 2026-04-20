Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Кули забросил 1-ю шайбу «Юты» в Кубке Стэнли. Он 6-й игрок в истории НХЛ, кто участвовал в 1-х голах франшизы и в регулярке, и в плей-офф

Форвард «Юты» Логан Кули забросил первую шайбу в плей-офф в истории клуба.

21-летний американец открыл счет в конце первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:4, 0−1).

Это была первая игра клуба из Солт-Лейк-Сити в плей-офф НХЛ. Франшиза была основана в 2024 году, а в 2025-м получила название «Мамонт».

В рамках сделки по вступлению в лигу ей достались все хоккейные активы выбывшей из лиги «Аризоны», но не история «Койотис».

Отметим, что в сезоне-2024/25 Кули ассистировал Дилану Гюнтеру при первой шайбе «Юты» в регулярках НХЛ.

Он стал 6-м игроком в истории лиги, участвовавшим в первых шайбах франшизы как в регулярке, так и в плей-офф. В списке также Сай Деннени («Оттава»-1917), Билл Кук («Рейнджерс»), Уэйн Гретцки («Эдмонтон»), Майк Роджерс («Хартфорд») и Грег Джонсон («Нэшвилл»).