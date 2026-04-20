Кули забросил 1-ю шайбу «Юты» в Кубке Стэнли. Он 6-й игрок в истории НХЛ, кто участвовал в 1-х голах франшизы и в регулярке, и в плей-офф

Он стал 6-м игроком в истории лиги, участвовавшим в первых шайбах франшизы как в регулярке, так и в плей-офф. В списке также Сай Деннени («Оттава»-1917), Билл Кук («Рейнджерс»), Уэйн Гретцки («Эдмонтон»), Майк Роджерс («Хартфорд») и Грег Джонсон («Нэшвилл»).