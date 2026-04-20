Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Торторелла — 10-й тренер в истории НХЛ с победами в матчах плей-офф во главе 4 или более клубов. Он принял «Вегас» за 8 игр до конца регулярки

«Вегас» обыграл «Юту» (4:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1−0).

Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла записал в актив 57-ю победу в плей-офф за карьеру (делит 24-е место среди тренеров в истории лиги по этому показателю).

67-летний специалист стал 10-м тренером, выигрывавшим кубковые матчи во главе 4 различных клубов. Ранее он побеждал с «Тампой» (которую в том числе привел к победе в Кубке Стэнли в 2004 году), «Рейнджерс» и «Коламбусом».

В список также входят Питер Лавиолетт (6 клубов), Скотти Боумэн, Роджер Нельсон и Майк Кинэн (по 5), Пэт Бернс, Ален Виньо, Дэррил Саттер, Джоэл Кенневилл и Питер Дебур (по 4).

У Кенневилла, сейчас возглавляющего «Анахайм», будет возможность разделить второе место в списке в этом году. Ранее 67-летний тренер побеждал с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (приводил клуб к трем Кубкам Стэнли) и «Флоридой».

Напомним, что Торторелла возглавил «Вегас» за 8 игр до конца минувшего регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди.