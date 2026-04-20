Торторелла — 10-й тренер в истории НХЛ с победами в матчах плей-офф во главе 4 или более клубов. Он принял «Вегас» за 8 игр до конца регулярки

Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла записал в актив 57-ю победу в плей-офф за карьеру (делит 24-е место среди тренеров в истории лиги по этому показателю).
67-летний специалист стал 10-м тренером, выигрывавшим кубковые матчи во главе 4 различных клубов. Ранее он побеждал с «Тампой» (которую в том числе привел к победе в Кубке Стэнли в 2004 году), «Рейнджерс» и «Коламбусом».
В список также входят Питер Лавиолетт (6 клубов), Скотти Боумэн, Роджер Нельсон и Майк Кинэн (по 5), Пэт Бернс, Ален Виньо, Дэррил Саттер, Джоэл Кенневилл и Питер Дебур (по 4).
У Кенневилла, сейчас возглавляющего «Анахайм», будет возможность разделить второе место в списке в этом году. Ранее 67-летний тренер побеждал с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (приводил клуб к трем Кубкам Стэнли) и «Флоридой».
Напомним, что Торторелла возглавил «Вегас» за 8 игр до конца минувшего регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди.