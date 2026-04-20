Вратарь «Вегаса» Харт сыграл в плей-офф впервые с 2020 года. Он отразил 31 из 33 бросков «Юты» — 7-я победа в 7 матчах после травмы в январе

27-летний канадец отразил 31 из 33 бросков и был признан третьей звездой встречи. Победа стала для него 7-й подряд с учетом регулярного чемпионата.
Харт участвует в плей-офф во второй раз в карьере и впервые с розыгрыша 2020 года, проходившего в «пузыре» из-за пандемии коронавируса. Тогда он выступал за «Филадельфию».
Напомним, что в прошлом году вратарь присоединился к «Голден Найтс» после оправдания по делу о сексуальном насилии. Из-за судебных разбирательств он не играл в НХЛ почти 2 года — с января 2024 года по декабрь 2025-го.
В апреле Картер вернулся в строй после травмы и стал основным вратарем клуба из Невады в концовке регулярки (6 побед в 6 играх после возвращения).