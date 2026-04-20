Брылин об Овечкине: «Даже завидно, что он так долго играет на высоком уровне. Побить столько рекордов и находить желание выходить на лед каждый день — дорогого стоит»

40-летний форвард «Вашингтона» стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 64 (32+32) очка в 82 матчах.
— Сезон Александра Овечкина вас впечатлил? Был и 1000-й гол в НХЛ, и другие достижения.
— Он уникальный человек. В этой лиге и так тяжело забивать голы, а с годами — все тяжелее и тяжелее. Остается только снять перед ним шляпу, потому что побить столько рекордов и находить силы и желание выходить на лед каждый день, дорогого стоит. Большое уважение к нему как к профессионалу. Где-то даже завидно, что он смог проиграть так долго и на таком высоком уровне.
По продолжению карьеры хочу пожелать ему, чтобы он принял такое решение, которое бы устраивало его во всех отношениях. Самое главное, чтобы он получал удовольствие от того, что будет делать дальше — играть в хоккей или заниматься чем-то другим.
Я думаю, что он может еще пару лет играть на высоком уровне, — сказал Брылин.
Брылин выступал в НХЛ с 1994 по 2008 год, сыграв 874 матча с учетом плей-офф. Он перешел в СКА, когда ему было 34 года.
Оши считает, что Овечкин останется в «Вашингтоне» на год: «Он проведет прощальный сезон. Может, соглашение будет более выгодным для него, чем для клуба».