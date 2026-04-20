Эллиотт Фридман: «Илья Протас и Хатсон — две причины, по которым Овечкин может задуматься о продлении контракта с “Вашингтоном”. Он хочет быть в команде, которая может чего-то добиться»

У российского хоккеиста истекает контракт с «Кэпиталс». Овечкин еще не сообщил о решении о том, где будет играть в следующем сезоне.
«Если бы Александр Овечкин принял решение сразу после дедлайна, когда “Вашингтон” обменял Джона Карлсона и Ника Дауда, эмоции, скорее всего, подтолкнули бы его к завершению карьеры [в НХЛ].
Однако, на мой взгляд, две причины, по которым он может задуматься о продлении, — это Коул Хатсон и Илья Протас.
19-летние хоккеисты уже оказали влияние на команду и, похоже, могут стать ее определяющими хоккеистами.
Считаю, что вск зависит от того, готов ли Овечкин провести сезон из 84 матчей и пройти необходимую для этого летнюю подготовку.
Но он также хочет быть в команде, которая может чего-то добиться. Хатсон и Илья Протас показали Овечкину (и другим), что они достойны места в команде", — написал Эллиотт Фридман.