Форвард «Сибири» Косолапов: «Верю, что Овечкин закончит карьеру в “Динамо”. Хотелось бы если не за одну команду с ним сыграть, то выйти на один лед»

— Жалели, что на драфте НХЛ «Вашингтон» выбрал не вас, а вашего одноклубника по молодежке «Динамо» Богдана Тринеева? Он с Овечкиным в итоге сыграл, а вам бы такой «инструктор» пригодился куда больше.
— Такой «инструктор» никому не помешает. Наоборот, хотел, чтобы Богдан съездил туда, пообщался с Александром.
Сколько себя помню в осознанном возрасте, всегда болел за Овечкина! Как раз в 2007—2008 он становился звездой. Я вставал в три ночи, и смотрел его матчи. Болел за него и сборную России на чемпионате мира в Квебеке.
— Верите, что Овечкин в следующем сезоне может приехать в «Динамо»?
— Я верю его словам, что Александр закончит карьеру в «Динамо».
Хотелось бы если не за одну команду с ним сыграть, то выйти на один лед. Потом, возможно, сфотографироваться. Уже не маленьким мальчиком, а как и он — профессиональным хоккеистом, — сказал Антон Косолапов.