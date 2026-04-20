Брылин считает, что Россия могла бы претендовать на медали на ОИ: «Но отсутствует достаточное количество центров — самая уязвимая часть. Случился провал после Малкина и Дацюка»

— Сборная России могла бы претендовать на медали на Олимпиаде?
— Конечно, могла бы. Почему нет? У нас тоже много хороших исполнителей.
Единственное, сразу понимаешь, что отсутствует достаточное количество центральных нападающих. Я считаю, что это самая уязвимая часть той команды, которая могла бы выступить на Олимпийских играх.
Вратари у нас лучшие в мире, крайние нападающие тоже, защитники достаточно хорошие. А центральных нападающих практически нет, к сожалению.
— Получается, российская школа перестала выпускать игроков этого амплуа?
— Грубо говоря, после Евгения Малкина и Павла Дацюка случился достаточно большой провал.
Надо проанализировать ситуацию и понять, чего не хватает нашим центральным нападающим, чтобы выступать на самом высоком уровне, — сказал Сергей Брылин.