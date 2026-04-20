Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
21.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
21.04
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2

Брылин считает, что Россия могла бы претендовать на медали на ОИ: «Но отсутствует достаточное количество центров — самая уязвимая часть. Случился провал после Малкина и Дацюка»

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин ответил на вопрос на том, могли ли сборная России претендовать на медали на Олимпиаде-2026 и высказался на тему дефицита центральных нападающих.

Источник: Спортс‘’

— Сборная России могла бы претендовать на медали на Олимпиаде?

— Конечно, могла бы. Почему нет? У нас тоже много хороших исполнителей.

Единственное, сразу понимаешь, что отсутствует достаточное количество центральных нападающих. Я считаю, что это самая уязвимая часть той команды, которая могла бы выступить на Олимпийских играх.

Вратари у нас лучшие в мире, крайние нападающие тоже, защитники достаточно хорошие. А центральных нападающих практически нет, к сожалению.

— Получается, российская школа перестала выпускать игроков этого амплуа?

— Грубо говоря, после Евгения Малкина и Павла Дацюка случился достаточно большой провал.

Надо проанализировать ситуацию и понять, чего не хватает нашим центральным нападающим, чтобы выступать на самом высоком уровне, — сказал Сергей Брылин.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше