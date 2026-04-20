Воробьев о будущем Овечкина: «Раз Саня никому руки не жал после матчей, значит, хочет продолжить. То, что он сделал для НХЛ, “Вашингтона” и всего мирового хоккея — дорогого стоит»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Раз Саня никому руки не жал после матчей, значит, он хочет продолжить. И я двумя руками за это. Как это будет — годичный контракт, или соглашение с расчетом на то, что он побьет оставшийся рекорд Гретцки, а потом будет думать — это уже второй вопрос.
Уверен, что хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис точно за то, чтобы Овечкин остался. То, что Овечкин сделал для НХЛ, «Вашингтона» и всего мирового хоккея — это дорогого стоит. Это большая заслуга Саши, что хоккей стал настолько популярнее за годы его игры", — написал Воробьев.
