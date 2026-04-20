Илья Воробьев: «Овечкин — очень игровой парень. Высокий хоккейный IQ, делает хорошие передачи. Только с одним броском ты лучшим в истории по голам не станешь. Нужно понимание, что, где и когда»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе«» поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Его спортивный эгоизм это что-то. На один чемпионат мира он приехал уже по ходу турнира. Ребята, которые не были заявлены, тренировались, играли 3 на 3. И даже в такой тренировочной игре он не хотел уступать. Лидер во всем. Даже когда против тренеров 3 на 3 играл, ему нужно было победить, обязательно забить свои голы. Такое воспитание.

Когда Овечкин не забивал, конечно, переживал, но пытался разными способами помочь команде. С себя он спрашивает больше, чем с остальных. На чемпионатах мира Сане было несколько сложнее, потому что размеры площадок были другими. Он нам объяснял: «В НХЛ я получаю шайбу вот здесь — между этими точками — и бросаю. Есть эта точка, намоленное и прикормленное место. Отсюда кладу девять из десяти».

А когда площадки другие, расстояние до ворот, углы — все отличается. Надо быстро перестроиться, а когда ты с сентября по май на одних коробках проводишь больше 80 матчей, то за несколько дней привыкнуть к новым условиям непросто.

Но Саша — не тот игрок, который только и может, что завершать атаки бросками из одного круга вбрасывания. Я даже не вспоминаю тот его фирменный гол в падении «Финиксу» и не говорю об огромном желании дорабатывать в каждом моменте до конца. Я как тренер скажу, что он очень игровой парень. Высокий хоккейный IQ, делает хорошие передачи. Только с одним броском ты лучшим в истории по забитым голам не станешь. Нужно понимание, что, где и когда", — написал Воробьев.

«Овечкин — по-хорошему спортивный эгоист». Илья Воробьев — о том, что делает Ови особенным.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
