Илья Воробьев: «Овечкин — очень игровой парень. Высокий хоккейный IQ, делает хорошие передачи. Только с одним броском ты лучшим в истории по голам не станешь. Нужно понимание, что, где и когда»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Его спортивный эгоизм это что-то. На один чемпионат мира он приехал уже по ходу турнира. Ребята, которые не были заявлены, тренировались, играли 3 на 3. И даже в такой тренировочной игре он не хотел уступать. Лидер во всем. Даже когда против тренеров 3 на 3 играл, ему нужно было победить, обязательно забить свои голы. Такое воспитание.
Когда Овечкин не забивал, конечно, переживал, но пытался разными способами помочь команде. С себя он спрашивает больше, чем с остальных. На чемпионатах мира Сане было несколько сложнее, потому что размеры площадок были другими. Он нам объяснял: «В НХЛ я получаю шайбу вот здесь — между этими точками — и бросаю. Есть эта точка, намоленное и прикормленное место. Отсюда кладу девять из десяти».
А когда площадки другие, расстояние до ворот, углы — все отличается. Надо быстро перестроиться, а когда ты с сентября по май на одних коробках проводишь больше 80 матчей, то за несколько дней привыкнуть к новым условиям непросто.
Но Саша — не тот игрок, который только и может, что завершать атаки бросками из одного круга вбрасывания. Я даже не вспоминаю тот его фирменный гол в падении «Финиксу» и не говорю об огромном желании дорабатывать в каждом моменте до конца. Я как тренер скажу, что он очень игровой парень. Высокий хоккейный IQ, делает хорошие передачи. Только с одним броском ты лучшим в истории по забитым голам не станешь. Нужно понимание, что, где и когда", — написал Воробьев.
«Овечкин — по-хорошему спортивный эгоист». Илья Воробьев — о том, что делает Ови особенным.