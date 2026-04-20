Ребров о встрече с Овечкиным в 2008-м: «Подхожу к нему: “Серега, можно автограф?!” Видимо, в голове смешались Овчинников и Овечкин. Он вида не подал: сказал, что все подпишет»

Экс-вратарь футбольного «Спартака» Артем Ребров в блоге на Спортсе«рассказал, как встретился с хоккеистом “Вашингтона” Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

«Я сейчас часто хожу на хоккейный “Спартак” и в целом интересуюсь новостями КХЛ, но раньше за хоккеем почти не следил. Конечно, болел за сборную России на Олимпиадах и чемпионатах мира, но не более.

У меня были две неловкие встречи с Александром Овечкиным в 2008 году, когда играл в «Сатурне». В те времена была популярна сеть кафе «Этаж». Мы веселились в одном из них на Тверской. Вдруг видим: за соседним столом сидит Овечкин с папой.

Подхожу к нему: «Серега, а можно автограф?!» Он вида не подал: сказал, что все подпишет, но попросил подойти чуть позже. Иду назад к ребятам: «Парни, я вообще идиот. Назвал Овечкина Серегой!» Они как давай ржать: «Ну ты и лошара!» А у меня, видимо, в голове смешались Овчинников и Овечкин, вот и появился где-то в подсознании Серега.

Тем же летом встретил Сашу в Парке Горького. Подхожу: «О, а ты чего тут делаешь?» Причем так уверенно, будто корефан его. Овечкин спрашивает: «А где я должен быть?» Я такой: «Ну, в Америке. Ты же в НХЛ!» Он улыбнулся: «У нас же отпуск сейчас». Короче, в этих встречах с Овечкиным вся суть моего погружения в хоккей в прошлом. Зато карточка осталась с тех времен. Еще, кстати, Овечкин тогда приучил, что нельзя расписываться на деньгах. Я сначала хотел, чтобы в «Этаже» он на сотке расписался, но Саша ответил, что принципиально так не делает. Перенял это от него", — написал Ребров.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
