Ребров о встрече с Овечкиным в 2008-м: «Подхожу к нему: “Серега, можно автограф?!” Видимо, в голове смешались Овчинников и Овечкин. Он вида не подал: сказал, что все подпишет»

Тем же летом встретил Сашу в Парке Горького. Подхожу: «О, а ты чего тут делаешь?» Причем так уверенно, будто корефан его. Овечкин спрашивает: «А где я должен быть?» Я такой: «Ну, в Америке. Ты же в НХЛ!» Он улыбнулся: «У нас же отпуск сейчас». Короче, в этих встречах с Овечкиным вся суть моего погружения в хоккей в прошлом. Зато карточка осталась с тех времен. Еще, кстати, Овечкин тогда приучил, что нельзя расписываться на деньгах. Я сначала хотел, чтобы в «Этаже» он на сотке расписался, но Саша ответил, что принципиально так не делает. Перенял это от него", — написал Ребров.